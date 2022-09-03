Миколаївські десантники влучно вдарили по російських танках — відео боюhttps://racurs.ua/ua/n174394-mykolayivski-desantnyky-vluchno-vdaryly-po-rosiyskyh-tankah-video-bou.htmlРакурс
Миколаївські десантники продовжують очищати українську землю від російських загарбників.
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва успішно знищують бронетанкову техніку та живу силу окупантів на одному з найбільш важливих напрямків. Про це 3 вересня повідомило Командування Десантно-штурмових військ у Facebook.
Військові показали на відео, як філігранно спрацювали артилеристи — спопелили два ворожі танки й ліквідували екіпаж. Крім того, кілька окупантів були знищені під час вогневого контакту.
Продовжуємо захищати Україну та нищити ворогів Батьківщини! Смерть російським окупантам! Разом до перемоги! Слава Україні! — підписали відео десантники.
Нагадаємо, артилерія Збройних сил України точними пострілами уразила бронетехніку та особовий склад російських окупантів. Окупантів виявила аеророзвідка 71-ї окремої єгерської бригади й передала координати десантникам.