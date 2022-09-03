Десантники ЗСУ майстерно знищили російські танки. Фото: Генштаб

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Миколаївські десантники продовжують очищати українську землю від російських загарбників.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва успішно знищують бронетанкову техніку та живу силу окупантів на одному з найбільш важливих напрямків. Про це 3 вересня повідомило Командування Десантно-штурмових військ у Facebook.

Військові показали на відео, як філігранно спрацювали артилеристи — спопелили два ворожі танки й ліквідували екіпаж. Крім того, кілька окупантів були знищені під час вогневого контакту.

Продовжуємо захищати Україну та нищити ворогів Батьківщини! Смерть російським окупантам! Разом до перемоги! Слава Україні! — підписали відео десантники.

Нагадаємо, артилерія Збройних сил України точними пострілами уразила бронетехніку та особовий склад російських окупантів. Окупантів виявила аеророзвідка 71-ї окремої єгерської бригади й передала координати десантникам.