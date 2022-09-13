Туроператори назвали країни ЄС, які не приймають від росіян документи на туристичні візи

Туроператори назвали список країн ЄС, які не приймають від росіян документи на туристичні візи

https://racurs.ua/ua/n174715-turoperatory-nazvaly-krayiny-ies-yaki-ne-pryymaut-vid-rosiyan-dokumenty-na-turystychni-vizy.html

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Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян росії документи на оформлення туристичних віз.

Про це повідомили в Асоціації туроператорів рф.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою наполягав на повній забороні видачі туристичних віз росіянам.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що росіяни, які підтримують війну проти України, також підтримують російську агресію проти Європи та Заходу. Тому слід заборонити їм туристичні поїздки.

У списку «лояльних» країн Євросоюзу, які все ще оформлюють та продовжують приймати документи на візи для туристичних поїздок — Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина, Кіпр (національна віза).

З 12 вересня Євросоюз припинив дію Угоди про спрощення візового режиму з росією. На практиці це означає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, збільшення стандартного терміну розгляду заяви на візу з 10 до 15 днів (в окремих випадках — до 45 днів), а також збільшення кількості підтверджуючих документів.

7 вересня країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія — домовилися обмежити в’їзд росіян до Європейського Союзу через свої кордони по шенгенських візах.