Міноборони відреагувало на заяви москви про обстріл Донецька та 13 загиблих. Фото:

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Ракурс

Заяву так званої влади окупованого росією Донецька про Куйбишевського району та нібито загибель 13 цивільних прокоментували в українському Міноборони.

Країна-агресор діє за вже звичною для неї схемою, оскільки незабаром на Генасамблеї ООН буде активно підійматися питання про воєнні злочини росії. Можливо розглядатиметься ініціатива виключити, а щонайменше переглянути статус цієї рф в Раді безпеки ООН. Крім того, кремль намагатиметься всіма силами перемикнути увагу з масових поховань в Ізюмі. Про це радник міністра оборони України Олексій Копитко 19 вересня написав у Facebook.

росіяни починають розганяти інформацію про обстріл Донецька нібито українською стороною. Через усі пропагандистські праски вже крутять істерику про 13 загиблих. Цей російський шаблон не змінюється вже вісім років. І в цьому їх проблема. Вони забивають частину ефіру, «позицію російської сторони» змушені цитувати. Але їм давно ніхто не вірить, — йдеться в повідомленні.

На думку представника МОУ, російські спецслужби можуть підвищити градус напруги й влаштувати якийсь теракт у москві або санкт-петербурзі. Бо ж російській владі після втечі окупаційних військ з Харківщини вкрай необхідно якийсь спосіб згуртувати людей навколо війни, ідея проведення якої вже втрачає підтримку серед росіян.

Аналог ситуації 1999 року, коли путін тільки піднімався на трон, — додав Копитко.

Нагадаємо, 19 вересня підконтрольне москві керівництво ОРДО заявило про обстріл громадської зупинки в Куйбишевському районі Донецька. Окупанти нарахували 13 загиблих, а в цьому теракті прогнозовано звинуватили Україну.