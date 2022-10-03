Майже 5 тис. російських бойових броньованих машин знищили ЗСУ. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n175368-mayje-5-tys-rosiyskyh-boyovyh-bronovanyh-mashyn-znyschyly-zsu.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною складають не тільки велику кількість ліквідованого особового складу, але й дуже багато знищеної техніки.

З повномасштабного вторгнення окупанти втратили 4 тис. 991 бойову броньовану машину. Зокрема за минулу добу було знищено 16 одиниць такої техніки. Також підрозділи українських Сил оборони знищили 320 окупантів, три танки, одну РСЗВ, 15 автомобілів. Також було збито один літак, один гелікоптер та 11 БПЛА. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 жовтня орієнтовно склали:

особового складу — близько 60 тис. 430 (+320) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 380 (+3) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 991 (+16) од,

артилерійських систем — 1 тис. 405 (+0) од,

РСЗВ — 338 (+1) од,

засоби ППО — 176 (+0) од,

літаків — 265 (+1) од,

гелікоптерів — 228 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 26 (+11),

крилаті ракети — 246 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 811 (+15) од,

спеціальна техніка — 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, українські Збройні сили опублікували відео з моментом знищення російської військової техніки та особового складу армії рф.