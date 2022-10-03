путін визнав проблеми з мобілізацією в росії. Фото:

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володимир путін, президент рф, дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території росії «частковою» мобілізацією.

Виявилося, що в армію країни-агресора беруть не тих, кого планували, та розміщують мобілізованих у наметових таборах. Вже 29 вересня російський диктатор звернувся до своєї ради національної безпеки щодо мобілізації, про яку він оголосив 21 вересня. Він сказав, що під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, «і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх». Про це 3 жовтня повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Розвідка вважає, що визнання путіним проблем із мобілізацією підкреслює проблеми цієї кремлівської авантюри. Швидше за все місцеві чиновники не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії. А до лав російського війська майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, про яке заявили путіну і міністерство оборони.

Також британці заявляють, що окупанти поспіхом намагаються забезпечити підрозділи мобілізованих офіцерами.

Нагадаємо, з нової перехопленої розмови окупантів випливає, під час мобілізації в росії до армії забирають усіх підряд, зокрема чоловіків віком до 60−65 років.