ЗСУ на Півдні знищили ще п'ять російських безпілотників. Фото: Вікіпедія

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Ракурс

Українські військові лише за п’ять годин зуміли знищити п’ять російських безпілотників.

Сили протиповітряної оборони 6 жовтня за період із 15.00 до 20.00 збили на півдні України ще п’ять дронів. Серед знищених — іранські «мопеди», які окупанти запустили для атаки Одеської області. Про це повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко та речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

В Повітряних силах підтвердили, що ППО збила ударний іранський безпілотник Mohajer-6, дрон-розвідник «Орлан-10» та три іранських БПЛА-камікадзе Shahed-136.

Як відомо, останнім часом росіяни регулярно намагаються здійснювати удари в українському тилу, використовуючи іранські дрони-камікадзе. Найчастіше уражень зазнають південні області, але на цьому тижні іранські «Шахіди» атакували й Білу Церкву в Київській області.

Нагадаємо, починаючи з 30 вересня російські військові спрямовували 46 дронів-камікадзе Shahed-136 для атак військових об'єктів, цивільної інфраструктури та позицій ЗСУ. Повітряним силам та ППО вдалося знищити 24 таких дрони. А загалом армія рф застосувала проти України 86 іранських дронів цього типу, 60% з них збили.