Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото: Maxar

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Вибух на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, значно погіршив стан окупантів на півдні України.

Російські загарбники не отримують потрібного забезпечення, бо майже 75% постачань проходили саме через міст, який побудували через Керченську протоку. Крім того, складні погодні умови не дозволяють росіянам запустити пороми. Про це 16 жовтня начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

Дуже критичний у них стан зі спорядженням, з поставками, з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалось. Майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них щось функціонувало, тому що навіть пороми зупинили через вітер, — зазначила вона.

За словами Гуменюк, загарбники з російської федерації вже зараз мають проблеми через нестачу обладнання, боєкомплектів та військової техніки.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух та виникла масштабна пожежа. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту — у море впали кілька прольотів. Також руйнувань зазнало залізничне полотно.

Україна не взяла на себе відповідальність за атаку, але російська влада заявила про причетність українських спецслужб до вибуху.