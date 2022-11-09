путін злякався їхати на саміт G20 - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n176645-putin-zlyakavsya-yihaty-na-samit-g20-bloomberg.html

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Путін вирішив не їхати на саміт «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться наступного тижня на острові Балі в Індонезії.

За даними агентства Bloomberg, замість бункерного діда-диктатора туди поїде його «Ріббентроп» — міністр закордонних справ РФ сергій лавров.

Американське видання із посиланням на свої джерела, які близькі до планування саміту, повідомляє, що президент росії проігнорує саміт на індонезійському острові.

За словами співрозмовників Bloomberg, на зустрічах домінуватиме тема російського вторгнення в Україну, а Кремль планує уберегти путіна від потенційної напруженості у контактах із лідерами інших країн. Замість президента росію на саміті G20 нібито представлятиме глава МЗС сергій лавров.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що не братиме участі у зустрічі «Групи двадцяти», якщо на саміт покличуть путіна.