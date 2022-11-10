Росіянина засудили на три роки за використання незручного для ФСБ інтернет-месенджера

Бути анонімним в інтернеті стає небезпечно для росіян, фото: «Інформаційний спротив»

https://racurs.ua/ua/n176676-rosiyanyna-zasudyly-na-try-roky-za-vykorystannya-nezruchnogo-dlya-fsb-internet-mesendjera.html

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У росії жителя міста Томська засудили до трьох років обмеження волі за використання інтернет-месенджера із шифруванням повідомлень VIPole.

Про це повідомляється у Telegram-каналі юридичного проекту «Сетевые свободы».

У матеріалах справи вказано, що чоловік «з метою приховування слідів своєї діяльності в інтернеті» встановив на свій комп’ютер цей месенджер.

Зазначається, що з 2018 по 2020 рік він регулярно користувався цією «шкідливою комп’ютерною програмою», усвідомлюючи, що це «призведе до нейтралізації засобів захисту комп’ютерної інформації провайдерів, що виражалося в неможливості однозначної ідентифікації користувача та його мережевої активності».

В результаті росіянина судили за ст. 273 Кримінального кодексу — використання шкідливих комп’ютерних програм.

Оскільки обвинувачений визнав провину, то його справу розглядали в особливому порядку.

Нічим особливим, окрім не дуже широкого поширення в росії, месенджер не відрізняється. Використане судом у вироку формулювання дозволяє звинувачувати за статтею 273 КК будь-якого користувача WhatsApp, Telegram, Viber, XMPP та безліч інших додатків, — наголошують «Сетевые свободы».

Після того, як ця новина у росії набула резонансу, в місцевій прокуратурі намагалися виправдатися, стверджуючи, що ця «програма користується популярністю у хакерів».