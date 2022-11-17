Ракетна атака рф - над Києвом збили ракети, є влучання по Дніпру та Одещині

https://racurs.ua/ua/n176884-raketna-ataka-rf-nad-kyievom-zbyly-rakety-ie-vluchannya-po-dnipru-ta-odeschyni.html

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Терористична федерація росії здійснила 17 листопада чергову ракетну атаку на Україну.

Над Києвом збили дві крилаті ракети, а над Київським водосховищем збито два іранські дрони. Дані щодо жертв та руйнувань уточнюються.

У Дніпрі — декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Кількість постраждалих від обстрілу Дніпра збільшилася. Відомо вже про трьох людей, в тому числі 15-річного підлітка, повідомив мер Борис Філатов.

Російські ракети поцiлили у двох районах Дніпра. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Резніченко.

У четвер росія завдала ракетного удару і по обʼєкту інфраструктури в Одеській області.

Повітряна тривога уранці 17 листопада була оголошена на всій території України, крім анексованого Криму.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, близько 8.00 були запущені перші ракети.

Над Харківською областю пролетіли три ракети. Також їх помітили і над Полтавщиною. На Київщині, Чернігівщині та Черкащині в небо піднялася авіація.

У моніторингових каналах повідомляють про роботу ППО як у Харківській, так і Черкаській областях.