Маріуполь перебуває під російською окупацією, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n176990-u-mariupoli-rashysty-gotuut-zachystok-schob-prydushyty-nevdovolennya-jyteliv-radnyk-mera.html

Ракурс

В окупованому Маріуполі розпочнеться нова хвиля «зачисток». В такий спосіб загарбники планують придушити громадське невдоволення.

Про це сьогодні, 20 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, причиною стала резонансна колективна скарга, збір підписів до якої організувала власниця одного з телеграм каналів в Маріуполі — маріупольчанка Доценко Світлана.

Суть проблеми в тому, що гауляйтери Донецької області прописали офіційні рішення про надання нового житла в якості компенсації за втрачене так, що отримати його маріупольцям неможливо. То (нарешті!) маріупольці поставили вірне запитання — для кого будуються всі нові будинки, якщо у маріупольців без шансу (теж мені таємниця!), — зазначає Андрющенко.

Реагуючи на це, очільник терористичної організації ДНР Денис Пушилін провів нараду з цивільними окупантами, а потім — з «силовим блоком», де видав наказ «придушити це неподобство», маючи на увазі скаргу та її підписантів.

Тому, вже зараз «МГБ» займається пошуком авторів та підписантів, аби через «підвал» та тортури пояснити, що не можна ставити такі запитання та скаржитись. Лише казати «дякую» та кланятись до землі, — зазначає Андрющенко.

За його інформацією, вже зараз у Маріуполі є майже 30 тис. цивільних окупантів — громадян росії, і це без врахування військових. З весни очікується не тільки збільшення чоловічого населення, але вже переїзд їхніх родин у Маріуполь «на період відбудови».