МАГАТЕ виявило пошкодження у системі охолодження Запорізької АЕС

https://racurs.ua/ua/n177047-magate-vyyavylo-poshkodjennya-u-systemi-oholodjennya-zaporizkoyi-aes.html

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час огляду Запорізької АЕС після обстрілів виявили нерадіоактивний витік через пошкодження резервуарів для зберігання конденсатів. Про це йдеться у заяві глави агентства Рафаеля Гроссі.

Внаслідок ударів також пошкоджено головну дорогу, яка проходить вздовж реакторів, непрацюючу залізницю, трубопровід зі стисненим повітрям та дахи допоміжних будівель.

Усі шість реакторів АЕС у стабільному стані, місця зберігання ядерних палива та відходів при ударах не були пошкоджені, повідомили експерти. Безпосередньої загрози ядерній безпеці немає, йдеться у заяві.

Гроссі також відзначив інтенсивність останніх атак і повідомив, що на цьому фоні відновить консультації щодо безпеки навколо станції.

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції. Востаннє територію АЕС обстріляли 19−20 листопада.

У листопаді МАГАТЕ ухвалило резолюцію, в якій закликало росію вивести військових та інший персонал із Запорізької АЕС.

Ситуація на захопленій Запорізькій АЕС стала предметом нової розмови президентів України Володимира Зеленського і Франції Еммануеля Макрона.

Упродовж 19−20 листопада ядерний об'єкт зазнав масованих обстрілів. За оцінками МАГАТЕ, снаряди вибухали поблизу реакторів.

21 листопада «Росатом», який намагається контролювати захоплену станцію, повідомив про «загрозу ядерної катастрофи». Водночас окупанти обмежили доступ інспекторів Агентства на АЕС.