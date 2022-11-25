АЕС України. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n177157-usi-chotyry-aes-ukrayiny-otrymaly-dostup-do-nacionalnoyi-elektromereji-magate.html

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Усі чотири українські атомні електростанції знову мають доступ до національної електромережі.

На цьому тижні російська ракетна атака призвела до того, що Запорізька АЕС, Південноукраїнська АЕС, Рівненська АЕС та Хмельницька АЕС повністю втратили електропостачання. Про відновлення доступу 25 листопада повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

У МАГАТЕ додали, що вже завершили тижневу місію експертів з ядерної безпеки до Чорнобиля та його зони відчуження.

Водночас гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі стурбований, що вперше усі українські АЕС одночасно втратили зовнішнє живлення.

Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими АЕС демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною, — наголосив він.

Нагадаємо, 23 листопада російська федерація завдала масованого ракетного удару по території України. У Міністерстві енергетики України повідомляли, що ця атака призвела до знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти електропередачі.