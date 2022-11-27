рф може обстрілювати Україну ракетами раз на тиждень, але готовими треба бути щодня - Повітряні сили

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Повітряні сили України прокоментували заяви про майбутні можливі ракетні удари рф.

Речник Юрій Ігнат заявив в ефірі національного марафону, що готуватися до нових атак треба завжди.

Наступний тиждень вже завтра. Готуємось завжди. Можна очікувати будь-коли цих ударів, тому розслаблятися не потрібно, а навпаки готуватися. Ніхто нічого не приховує, але говорити заздалегідь про дату удару неможливо, — зазначив він.

За словами Ігната, невідомо, коли будуть обстріли. Але противник їх завдає з певною періодичністю, її можна простежити за статистикою.

Банально треба ракети ті ж самі перевести на кораблі, поставити їх туди, зарядити. Тому така періодичність — близько раз на тиждень — може зберігатися. Їм треба напередодні удару визначитись, куди будуть бити, їм треба час зрозуміти які наслідки. Вони проводять від обстрілу до обстрілу розвідку — де треба вдарити ще, яким чином завдати удару, щоб якомога сильніше ми це відчули. Ще один фактор — погодні умови, які безумовно впливають на процеси в авіації. Погодні умови більш сприятливі дозволяють вести фіксацію обстрілів з повітря, — повідомив Ігнат.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил розповідав що за час повномасштабної війни проти нашої країни росія випустила по Україні вже понад 4 тис. ракет без врахування С-300, РСЗВ і ракет типу Х-58 та Х-59.