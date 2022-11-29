Президента Української асоціації футболу заарештували на два місяці

Андрій Павелко, фото: «Спорт 24»

https://racurs.ua/ua/n177288-prezydenta-ukrayinskoyi-asociaciyi-futbolu-zaareshtuvaly-na-dva-misyaci.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва обрав для президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка запобіжний захід у виді двох місяців арешту — до 22 січня 2023 року.

Водночас у Павелка є можливість внесення застави на суму 9 млн 880 тис. грн. Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє видання Sportarena.

Зазначається, що підтримати Павелка у суд прийшли кілька відомих у минулому футболістів — Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олексій Михайличенко та Анатолій Дем’яненко.

Вчора, 28 листопада аналогічний запобіжний захід суд обрав для генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

Раніше стало відомо, що Павелко та Запісоцький отримали підозри у справі 2018 року про фінансові махінації в рамках діяльності УАФ. Сам Павелко стверджував, що ведуться закулісні ігри «з російським слідом», метою яких є усунення нинішнього керівництва УАФ.

У 2018 році програма «Схеми» провела розслідування, за результатами якого журналісти запідозрили УАФ та Павелка у корупції через завод із виготовлення штучних полів.

Джерело: Sportarena