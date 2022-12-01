До білорусі прилетів літак із російськими генералами. Фото:

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Ракурс

Група російських генералів прибула до білорусі у четвер, 1 грудня.

О 9.23 за мінським часом на аеродромі в Мачулищах приземлився пасажирський Ту-154М вкс рф (RA-85686), який прилетів з московського аеродрому «Чкаловський». Відомо, що борт доставив у мінськ групу російських генералів. Про це моніторингова група «Бєларускі Гаюн» повідомила у Telegram.

Зазначається, що білоруська та російська пропаганди поки не повідомляли про цей візит. Також не показали московських генералів на опублікованих кадрах наради у самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.

Також «Бєларускі Гаюн» пише, що сьогодні об 11.55 в повітряний простір білорусі зайшов урядовий VIP-борт спеціального льотного загону «росія» (RA-09007). Борт вирушив у бік мінська, при цьому невідомо, хто перебуває на борту літака.

Нагадаємо, «Бєларускі Гаюн» вже повідомляв, що до білорусі 24−25 листопада вже прибувала група російських генералів на чолі з начальником Головного оперативного управління генштабу зс рф сергієм рудським. Тоді метою візиту називалася інспекція перебігу військової підготовки так званого регіонального угруповання військ на білоруських полігонах.