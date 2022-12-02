Майже всі носії ракет «Калібр» пришвартовані до берега. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n177394-mayje-vsi-nosiyi-raket-kalibr-perebuvaut-u-portu-krymu-ekspert-osint.html

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Усі носії крилатих ракет «Калібр» чорноморського флоту рф, крім одного, пришвартовані до берега в окупованому Криму.

Станом на 1 грудня 13 із 14 суден, із яких можливі пуски крилатих ракет великої дальності, не перебували в морі, а були в порту. Пришвартовані до берега були два з двох фрегатів типу «Григорович», три з чотирьох «Буян-М», чотири з чотирьох патрульних кораблі (один із яких закріплений на каналі вже понад три тижні) та чотири з чотирьох покращених субмарини. Про це американський OSINT-дослідник MT Anderson із посиланням на дані супутників написав у Twitter.

За його інформацією, у складі чорноморського флоту росії є 14 кораблів та підводних човнів, які здатні здійснювати пуски крилатих ракет великої дальності.

Тим часом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 2 грудня повідомив, що агресор вивів у Чорне море велику кількість кораблів чорноморського флоту рф. Однак лише один корабель має на борту крилаті ракети «Калібр» — їх кількість становить 12 штук.

Нагадаємо, в ОК «Південь» заявляли, що кораблі чорноморського флоту рф у Чорному морі збирають розвідувальні дані в рамках підготовки до можливих ракетних ударів по Україні.