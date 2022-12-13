Військові втрати росії перевалили за 95 тис. осіб. Фото: Генштаб

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація у війні проти України втратила вже 95 тис. 260 солдатів та офіцерів.

За минулу добу українські військові знищили 500 окупантів, спалили дві бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, п’ять машин та одну одиницю спецтехніки. Про це 13 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.12 орієнтовно склали:

особового складу — близько 95 тис. 260 (+500) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 966 (+0) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 930 (+2) од,

артилерійських систем — 1 тис. 931 (+2) од,

РСЗВ — 404 (+7) од,

засоби ППО — 211 (+0) од,

літаків — 281 (+0) од,

гелікоптерів — 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 617 (+0),

крилаті ракети — 592 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 549 (+5) од,

спеціальна техніка — 170 (+1).

Нагадаємо, Збройні сили України завдали ударів по трьох важливих об'єктах російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі, що призвело до загибелі сотень окупантів.