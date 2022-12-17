Найдавніші динозаври, інфографіка: Gabriel Ugueto

https://racurs.ua/ua/n177915-diietu-pershyh-dynozavriv-vstanovyly-ucheni-infografika.html

Ракурс

Британські вчені з’ясували, що було в «меню» перших динозаврів.

Про це повідомляє прес-служба Бристольського університету.

Найдавніші динозаври включали в себе м’ясоїдні, всеїдні і травоїдні види.

Розглядаючи форми зубів ранніх динозаврів і імітуючи їх функції за допомогою комп’ютерного моделювання, фахівці змогли порівняти їх з живими рептиліями і їх раціоном харчування, — зазначається в повідомленні.

В результаті було встановлено:

багато груп рослиноїдних динозаврів (зокрема птахотазові, які включають широковідомих рогатих динозаврів, броньованих анкілозаврів та качконосих динозаврів) мали всеїдних предків;

предки знаменитих довгошиїх травоїдних, таких як диплодоки, були м’ясоїдними.

Це свідчить про те, що травоїдні тварини не були предками жодної з цих двох ліній, що суперечить традиційним гіпотезам, і що дієти ранніх динозаврів були досить різноманітними, — наголошують дослідники.

На думку учених, ця здатність урізноманітнювати свій раціон на ранньому етапі еволюції, ймовірно, пояснює їх еволюційний успіх.

Зазначається, що перші динозаври досі залишаються загадковими:

вони були набагато меншими за своїх пізніших родичів і більшу частину тріасового перебували в тіні крокодилоподібних рептилій;

невідомо, наскільки різноманітними вони були з точки зору дієти та екології, але вчені знають, що щось мало статися в тріасі, що дозволило динозаврам пережити тріасово-юрське масове вимирання і адаптуватися після нього, ставши домінуючою групою протягом решти Мезозою.

Незабаром після своєї появи походження динозаври починають демонструвати цікаву різноманітність форм черепа і зубів, — зазначається в статті. — Це змусило палеонтологів підозрювати, що різні види вже експериментували з різними видами дієт.

Учені з використанням сучасних комп’ютерних технологій, зокрема машинного навчання, порівняли динозаврів з сучасними видами ящірок і намагалися зробити висновок про те, чим вони харчувалися, виходячи зі схожості їхніх зубів.

Дослідники застосували набір обчислювальних методів для кількісної оцінки форми і функції зубів ранніх динозаврів і порівняння їх з живими рептиліями, які мають різні дієти. Це включало математичне моделювання форми їхніх зубів та імітацію їхніх механічних реакцій на силу укусу.

В результаті учені змогли оцінити, наскільки ранні динозаври були схожі на сучасних тварин.