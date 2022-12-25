Дешифратор почерку лікарів винайшли у Google

Google розробляє дешифратор почерку лікарів, фото: 4pda

https://racurs.ua/ua/n178179-deshyfrator-pocherku-likariv-vynayshly-u-google.html

Ракурс

Лікарі часто виписують рецепти поспіхом, що значно ускладнює для пацієнтів розуміння того, що там написано. Ця проблема існує десятиліттями, і багато технологічних фірм намагалися вирішити її, але безуспішно.

Тепер за неї взявся технологічний гігант Google — на своїй щорічній конференції в Індії компанія оголосила, що він працює з фармацевтами над вивченням способів розшифровки почерку лікарів, повідомляє видання TechCrunch.

Функція, яка наразі є дослідницьким прототипом і ще не готова для широкого застосування, дозволяє користувачам або сфотографувати рецепт, або завантажити його з фотобібліотеки.

Після обробки зображення додаток виявляє та виділяє ліки, згадані у рецепті, що на конференції продемонстрував представник Google.

Це буде допоміжною технологією для оцифрування рукописних медичних документів шляхом залучення людей, таких як фармацевти, однак жодне рішення не буде прийматися виключно на основі результатів, отриманих за допомогою цієї технології, — наголошують у компанії.

Джерело: TechCrunch