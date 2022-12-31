Помер почесний Папа Римський Бенедикт XVI. Фото:

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Папа Римський на спокої Бенедикт XVI помер на 96-му році життя.

Понтифік помер у суботу, 31 грудня о 9:34 у своїй резиденції у монастирі Матері Еклезії. Про це повідомляє Vatican News.

З сумом повідомляю вам, що Почесний Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9.34 ранку в монастирі Матері Екклезії у Ватикані. Додаткова інформація буде надана якнайшвидше, — зазначили в прес-службі Святого престолу.

Повідомляється, 2 січня 2023 року тіло почесного Папи буде перебувати у базиліці Святого Петра, де віруючі зможуть з ним попрощатися.

Як відомо, Бенедикт XVI був 265-м Папою Римським. Цю посаду він обіймав з 2005 року по 2013 рік. 11 лютого 2013 року оголосив про те, що збирається зректися престолу 28 лютого, скориставшись правом зречення. 28 лютого 2013 року о 20.00 за римським часом зречення набуло чинності.

Нагадаємо, 29 грудня у віці 82 років у місті Сан-Пауло помер легендарний футболіст Пеле. Він хворів на рак, мав серйозні проблеми зі здоров’ям (порушення функції нирок і серця) впродовж останніх кількох років.

Джерело: Vatican News