Росіяни продовжують обстрілювати тимчасово окуповані території, фото: TopWar.ru

https://racurs.ua/ua/n178417-rashysty-obstriluut-okupovanu-hersonschynu-dlya-prymusovoyi-evakuaciyi-naselennya-genshtab-zsu.html

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Російські загарбники навмисне обстрілюють з мінометів тимчасово окуповані населені пункти Херсонської області — Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також розташовані між ними дачні поселення.

Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що метою таких дій ворога є дестабілізація гуманітарної ситуації та примушення жителів тимчасово окупованих територій до так званої «добровільної евакуації».

Крім того, рашисти продовжують здійснювати заходи з мобілізації у тимчасово окупованому Криму.