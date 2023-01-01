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Росіяни продовжують обстрілювати тимчасово окуповані території, фото: TopWar.ru
Рашисти обстрілюють окуповану Херсонщину для примусової «евакуації» населення — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n178417-rashysty-obstriluut-okupovanu-hersonschynu-dlya-prymusovoyi-evakuaciyi-naselennya-genshtab-zsu.htmlРакурс
Російські загарбники навмисне обстрілюють з мінометів тимчасово окуповані населені пункти Херсонської області — Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також розташовані між ними дачні поселення.
Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що метою таких дій ворога є дестабілізація гуманітарної ситуації та примушення жителів тимчасово окупованих територій до так званої «добровільної евакуації».
Крім того, рашисти продовжують здійснювати заходи з мобілізації у тимчасово окупованому Криму.
Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році, — зазначають у Генштабі ЗСУ.
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