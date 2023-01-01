Наслідки російського обстрілу Києва, фото: КНУ ім. Шевченка

https://racurs.ua/ua/n178420-kyyivskyy-nacuniversytet-znachno-postrajdav-cherez-rosiyskyy-obstril-foto.html

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У Києві в результаті російського ракетного обстрілу 31 грудня зазнали значних ушкоджень будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це сьогодні, 1 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці КНУ, де опубліковані відповідні фото.

Зазначається, що значних ушкоджень зазнали корпуси:

навчально-наукового центру «Інституту біології та медицини»;

географічного факультету;

інституту високих технологій;

факультету психології;

факультету соціології;

факультету комп’ютерних наук та кібернетики;

факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем;

механіко-математичного факультету;

кафедри ядерної фізики, кріогенного комплексу Фізичного факультету;

спорткомплексу;

українського фізико-математичного ліцею;

деяких гуртожитків Студмістечка.

У КНУ наголошують, що цього разу збитки, завдані падінням ракети, у рази перевищують ті, яких університет зазнав під час масованого ракетного обстрілу середмістя Києва 10 жовтня, коли були ушкоджені будівлі Головного (Червоного) навчального корпусу, ННІ філології (Жовтий корпус), Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, хімічного факультету та оранжереї Ботанічного саду імені О. Фоміна.