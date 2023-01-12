ЗСУ збили ще один російський безпілотник, фото: повітряне командування «Південь»

https://racurs.ua/ua/n178767-rosiyskyy-bezpilotnyk-zbyly-na-pidloti-do-odeschyny-pk-pivden.html

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Захисники України збили над Чорним морем російський безпілотник на підльоті до Одещини.

Це сталося сьогодні, 11 січня, вночі, повідомляє прес-служба Повітряного командування «Південь».

Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку півдня країни, задіюючи безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, — вказано в повідомленні. — Так, вночі 11 січня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано черговий російський безпілотник над Чорним морем на підльоті до Одещини.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ сьогодні повідомлялося, що протягом минулої доби українські військові збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БПЛА типу «Орлан-10».

Нагадаємо, захисники України ліквідували вже близько 113 тис. 990 рашистів та понад 1,8 тис. ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня.