Ракетна атака. Фото: defence-ua.com

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Ракетний обстріл Києва та області, який відбувся вранці 14 січня, ймовірно, був здійснений з балістичного озброєння.

Ракети були запущені з північного напрямку й, скоріше за все, летіли по балістичній траєкторії. Балістичну зброю наявні в Україні засоби протиповітряної оборони не в силі виявляти та збивати. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі «24 каналу».

Зазначається, що оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

Військовий додав, що тип цих ракет буде встановлюватися.

Також Ігнат підтвердив перебування у повітрі ворожої стратегічної авіації. Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що в небі перебувають 17 російських бомбардувальників-ракетоносців.

А міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Telegram, що уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово у Києві. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вранці 14 січня у Києві спочатку прогриміла низка вибухів, а лише після цього в столиці та Київській області оголосили повітряну. На Банковій повідомили, що агресор атакував ракетами об‘єкти критичної інфраструктури.