Знищення рашистів під Соледаром, фото: ДПСУ

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Українські прикордонники на лінії оборони в Соледарі з повітря днями зафіксували ворожу піхоту, яка ховалася в окопах і траншеях, після чого по ворогу було завдано удару за допомогою безпілотника.

Про це сьогодні, 15 січня, повідомляє прес-служба ДПСУ, на сайті якої опубліковане відповідне відео.

На відео видно, що загарбники після влучання гранати стають як мінімум «трьохсотими». Та їм на допомогу ніхто не поспішає, адже не хоче поповняти їх лави, — вказано в повідомленні.

Також на відео можна побачити інший епізод: «вагнерівці» забігають в будівлю в промисловій зоні, проте їх фіксує український безпілотник, а артилерія однієї з бригад ЗСУ згодом завдає удару.