Десятий пакет антиросійських санкцій готує Єврокомісія. Фото:

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Десятий пакет санкцій проти росії у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну готують європейські чиновники.

У Брюсселі зазначили, що нові санкції головним чином повинні закрити лазівки, які допоможуть покінчити з ухилянням від санкцій. Також обмеження матимуть масштабні наслідки для тих, хто обходить санкції Євросоюзу. Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у коментарі CNN.

Востаннє Рада Євросоюзу запроваджувала санкції проти росії 16 грудня минулого року. Тоді були схвалені нові обмеження на експорт товарів і технологій, замороження активів ще двох російських банків та повну заборону на операції для «Всеросійського банку розвитку регіонів». Ті ж санкції були запроваджені проти російських телеканалів.

Нагадаємо, деталі нового пакету санкцій проти росії не розкривалися, але ЗМІ інформували, що до нього може увійти заборона експорту російських алмазів, який приносить бюджету країни-агресора 4,5 млрд євро.

Джерело: CNN