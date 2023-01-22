Російські війська обстріляли місто Олешки. Фото: ОПУ

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Ракурс

Олешки в Херсонській області у неділю, 22 січня, були обстріляні окупантами.

Російські військові завдали удару по місту, яке знаходиться на лівому березі регіону. Під обстріл потрапив мікрорайон Житлоселище. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки та місцеву школу. Також у будівлях вибиті вікна. Про це міський голова Олешок Євген Рищук повідомив у Telegram.

Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в Олешках. Прильот між домами 14 і 12. Прильот біля дому 17. Прильот по школі 4, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, у грудні 2022 року Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки.

Нагадаємо, 22 січня російські окупанти обстріляли з артилерії села Петрівка, Гур’їв Козачок та місто Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинула 67-річна жінка, а 49-річний чоловік дістав поранення. Також ворожі снаряди пошкодили житлові будівлі.