Андрій Коболєв, фото: hubs.ua

https://racurs.ua/ua/n179176-sprava-kobolieva-sap-oskarjyt-vidmovu-vaks-areshtuvaty-eks-golovu-naftogazu.html

Ракурс

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС), котрий відмовив у застосуванні запобіжного заходу колишньому голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє прес-служба ВАКС.

Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству, — наголошують у САП.

Зазначається, що після ознайомлення з повним текстом рішенням суду воно буде оскаржене в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, сьогодні було зачитане лише коротке рішення ВАКС щодо запобіжного заходу Коболєву. Повний текст буде оголошений 30 січня.