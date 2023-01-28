На Закарпатті депутат зобразила карту області у кольорах угорського прапора. Фото: «Мукачево.net»

https://racurs.ua/ua/n179340-deputat-zakarpatskoyi-oblrady-opublikuvala-kartu-oblasti-u-kolorah-prapora-ugorschyny.html

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Депутат Закарпатської обласної ради від партії КМКС (партія угорців України) Юдіта Петеї потрапила у серйозний скандал.

Політик опублікувала карту Закарпатської області у кольорах прапора Угорщини. Депутат на свою сторінку у Facebook додала карту з квітами угорського прапора, а також із текстом угорською мовою «Боже, зберігай Закарпаття». Про це пише місцеве видання «Мукачево.net».

Зазначається, що цей інцидент стався на тлі її поривів зі звинуваченнями про «утиски етнічних угорців» у Закарпатській області. Згодом повідомлення чиновниця видалила.

Як відомо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через шарф із картою «Великої Угорщини». Туди угорські чиновники вирішили «включили» території України та Румунії.

Нагадаємо, Орбан у 2010 році розпочав активну кампанію з фінансової підтримки угорців у різних країнах. З 2011 по 2020 роки на підтримку угорців, ЗМІ та церкви в регіоні державний фонд Угорщини виділив 115 млн євро.

Зокрема, за останні 10 років із фонду церкви на Закарпатті отримали майже 22 млн євро. Також угорці виділяють гроші на розвиток приватного туристичного бізнесу, культуру та ЗМІ.

Джерело: «Мукачево.net»