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Ракурс
Штурмова бригада ЗСУ оприлюднила відео наступального бою під Бахмутом

Штурмова бригада ЗСУ оприлюднила відео наступального бою під Бахмутом

2 лют 2023, 17:29
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Третя окрема штурмова бригада Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила велике відео з камери GoPro, на якому зафіксовано наступальний бій під Бахмутом.





Запеклий стрілецький бій на мінімальній дистанції, адреналін, напруга, що відчувається крізь екран і справжні емоції бійців 3-ї окремої штурмової бригади під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Публікуємо без монтажу й цензури повну версію відео штурму позицій «вагнерівців» бійцями 2-го батальйону бригади, — сказано в анотації до відео.

Знищені окупанти, захоплені трофеї — результат успішно здійсненої бойової операції, попри те, що штурмовикам підрозділу працювати доводиться на найважчому напрямку фронту, зазначили в 3 ОШБр.

Як видно у ролику, бій тривав в окопах поруч із невеликою лісопосадкою. Російські війська знищуються в наступних траншеях, буквально за кілька метрів, — стрілецькою зброєю та ВОГами. Для цього також ведеться одночасна розвідка з дрона.

Наприкінці відео бою видно, як пораненим українським бійцям надають першу допомогу.

Джерело: Ракурс


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