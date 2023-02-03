Наслідки обстрілу Херсона. Фото: ДСНС

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Херсонська область, частина якої контролюються українськими військами, 2 лютого була під масованим обстрілом.

Ворог 65 разів атакував мирні населені пункти регіону. Окупанти били з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та танків. Внаслідок обстрілів загинули двоє осіб, ще дев’ятеро дістали поранення. Серед постраждалих — дев’ятирічний хлопчик. Дитину у стані середньої важкості госпіталізували. Про це 3 лютого повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За інформацією влади, лише обласний центр був атакований 13 разів. Російська снаряди влучили в суднобудівний завод, школу та житлові будинки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через обстріли вночі в Херсоні виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої займаються рятувальники.

Нагадаємо, Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. У британській розвідці припускають, що російські командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.