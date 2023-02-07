Дрон «Герань». Фото:

https://racurs.ua/ua/n179664-neefektyvnist-sankciy-dopomogla-rf-prydbaty-komponenty-dlya-udarnyh-droniv-isw.html

Ракурс

Неефективність західних санкцій проти Ірану та російської федерації могла сприяти тому, що москва змогла придбати компоненти для ударних безпілотників у Сполучених Штатів Америки.

На території країни-агресора у майбутньому може з’явитися іранський завод з виробництва безпілотних літальних апаратів. Принаймні такі плани зараз просуває москва та Тегеран. Раніше Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані. Про це йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни за 7 лютого.

Зазначається, що рф може використовувати свої серйозні економічні зв’язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для відмивання компонентів дронів або закупівлі вироблених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.

За інформацією британської слідчої групи Conflict Armament Research (CAR), 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили з американського ринку.

Також в ISW пишуть, що більшість західних компаній, чиї компоненти були виявлені у збитих іранських дронах, від початку російсько-української війни заперечували прямий продаж компонентів до росії, білорусі чи Ірану.

Нагадаємо, у січні видання NOS повідомляло, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну й до грудня 2022 року росія змогла в обхід санкцій закупити мільйон чіпів нідерландського виробництва.