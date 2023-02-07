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Ракурс
Серія вибухів прогриміла в районі порту у Маріуполі. Фото: ukranews.com

Серія вибухів прогриміла в районі порту у Маріуполі — окупанти підняли авіацію

7 лют 2023, 15:22
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Низка вибухів прогриміли в окупованому росіянами Маріуполі Донецької області.





У вівторок, 7 лютого, в районі місцевого порту було чути щонайменше п’ять гучних вибухів. Причини поки невідомі, наслідки вибухів з’ясовуються. Раніше в цей район ворог завіз військову техніку та системи протиповітряної оборони. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Маріупольська бавовна особливо прекрасна в цю пору року, — зазначив він.

За словами радника мера, після вибухів над містом з’явилася велика кількість російської авіації.

Нагадаємо, 28 січня у Маріуполі пролунав гучний вибух, джерело якого розташовувалося у Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш/Ілліча. Після цього в більшій частині міста та багатьох селищах приморської частини Маріупольського району зникла електроенергія.

Джерело: Ракурс


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