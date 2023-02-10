Розстріляли, як у тирі - Гіркін розповів, як ЗСУ зірвали спробу російського наступу під Вугледаром

https://racurs.ua/ua/n179793-rozstrilyaly-yak-u-tyri-girkin-rozpoviv-yak-zsu-zirvaly-sprobu-rosiyskogo-nastupu-pid-vugledarom.html

Ракурс

Проросійські джерела визнали тяжкі втрати російської армії при невдалій спробі наступу під Вугледаром у Донецькій області.

Повідомляється про десятки втрачених танків і бронетранспортерів. Кількість убитих і поранених військових може обчислюватися десятками чи навіть сотнями.

Розстріляли, як у тирі, — написав екс-ватажок бойовиків терористичного угруповання днр Ігор Гіркін (Стрєлков)

Гіркін пише, що під Вугледаром російським командуванням були «зразково повторені всі помилки, які відбувалися раніше»: «не прикрите з повітря і силами РЕБ висування танкових і моторизованих колон вузькими дорогами вздовж рідкісних лісопосадок ідеально рівної місцевості (бо з боків — мінні поля) закінчилося розгромом».

Частину техніки, за словами Гіркіна, було знищено ударами протитанкових ракет (що випускаються з висотних будинків Вугледара), частина — артилерією, яка «стріляє дуже точно».

Втрачено, пише Гіркін, понад 30 одиниць бронетехніки, втрати «двохсотими» лише у танкістів — «багато десятків», «морпіхів, спецназівців та мотострільців загинуло ще більше».

І найголовніше, доводить колишній міністр оборони так званої днр, всі ці втрати виявилися «односторонніми»: українці «розстріляли атакуючих, як у тирі». Українці, за словами Гіркіна, «знов без особливих зусиль утримали свої позиції в укріпленому районі, який до того вже намагалися навесні та влітку минулого року (теж „в лоб“) взяти неодноразово».

Гіркін також розповідає, як «звично» «послали на забій у Донецькому «промку» при наступі на Авдіївку дві роти штурмової піхоти — батальйони колишньої народної міліції днр, «не підтримавши їх ні нормальним артилерійським вогнем (який був виключно потрібен), ні бронетехнікою (яку «берегли від мін», а розмінувати місцевість не вдалося з технічних причин)».

Невдала атака відбулася 6 лютого і закінчилася розгромом російського підрозділу. Втрачено більше ніж 30 одиниць техніки, у т.ч. близько 15 танків, випливає із відеозаписів.

Інше відео з-під Вугледара показує потрапляння російських військових під артилерійський обстріл, ймовірно, з важкими втратами.

У російських тг-каналах відео з-під Вугледара стали приводом для активної критики військового керівництва.