Рашисти знищують українське довкілля, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179821-znyschene-rashystamy-ukrayinske-dovkillya-pokazav-zelenskyy-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, у своєму Telegram-каналі опублікував відео платформи United24, у якому розповідається про шкоду, завдану екології нашої держави повномасштабним російським вторгненням.

Україна — країна з дивовижною природою. Але російське вторгнення в нашу державу завдає непоправної шкоди довкіллю, — наголосив Зеленський в описі відео.

Президент наголошує, що через російську агресію знищуються десятки рідкісних тварин та унікальні заповідники.

Шкода, завдана людям і природі в цій війні, нищівна. Але разом ми можемо це зупинити, — наголосив він.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року українська влада оцінювала шкоду довкіллю, завдану російським вторгненням, у понад 1 трлн 373 млрд грн.