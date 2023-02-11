Штурмовик Су-25 збили у Бахмуті. Фото:

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Ракурс

Російська авіація продовжується перетворюватися на металобрухт на Донбасі.

У битві за Бахмут прикордонники збили ще один ворожий літак. Ймовірно, було знищено штурмовик Су-25 «Грач». Авіапарк окупантів на одну бойову машину зменшили у суботу, 11 лютого. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком переносного зенітно-ракетного комплексу прикордонного підрозділу. Після влучання ПЗРК ворожий літак задимівся, різко знизився й впав. Доля пілота невідома, але, вірогідно, він загинув. Прикордонники не побачили його катапультування.

Нагадаємо, 7 лютого у небі над Бахмутом прикордонники з переносного зенітно-ракетного комплексу збили російський бойовий літак Су-25, який прикривав з повітря окупантів, які наступали на лінію оборони українських Сил оборони.