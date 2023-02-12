Знищення рашистів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179867-okop-ne-vryatuvav-ukrayinskyy-bezpilotnyk-znyschyv-grupu-okupantiv-video.html

Ракурс

Українські військові з одного з механізованих батальйонів 93-ї ОМБр Холодний Яр за допомогою безпілотника знищили групу російських загарбників на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ України.

Окупанти продовжують штурмувати українські позиції під примусом своїх командирів. Та чим більше їх лізе, тим більше калічиться та вмирає, — наголошується в описі відео.

На відео можна побачити, як на групу росіян, яка намагається сховатися в одному з окопів, з безпілотника скидають вибуховий пристрій.