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Ракурс
Знищення рашистів, скріншот відео

Окоп не врятував — український безпілотник знищив групу окупантів (ВІДЕО)

12 лют 2023, 18:27
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Українські військові з одного з механізованих батальйонів 93-ї ОМБр Холодний Яр за допомогою безпілотника знищили групу російських загарбників на Бахмутському напрямку.





Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ України.

Окупанти продовжують штурмувати українські позиції під примусом своїх командирів. Та чим більше їх лізе, тим більше калічиться та вмирає, — наголошується в описі відео.

На відео можна побачити, як на групу росіян, яка намагається сховатися в одному з окопів, з безпілотника скидають вибуховий пристрій.

Джерело: Ракурс


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