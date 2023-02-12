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Окоп не врятував — український безпілотник знищив групу окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179867-okop-ne-vryatuvav-ukrayinskyy-bezpilotnyk-znyschyv-grupu-okupantiv-video.htmlРакурс
Українські військові з одного з механізованих батальйонів 93-ї ОМБр Холодний Яр за допомогою безпілотника знищили групу російських загарбників на Бахмутському напрямку.
Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ України.
Окупанти продовжують штурмувати українські позиції під примусом своїх командирів. Та чим більше їх лізе, тим більше калічиться та вмирає, — наголошується в описі відео.
На відео можна побачити, як на групу росіян, яка намагається сховатися в одному з окопів, з безпілотника скидають вибуховий пристрій.
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