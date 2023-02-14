Військові втрати росії перевищили вже 139 тис. осіб. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n179915-viyskovi-vtraty-rosiyi-perevyschyly-vje-139-tys-osib-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною колосальні.

За минулу добу, 13 лютого, було знищено 740 окупантів, спалено три танки, вісім БТР та БМП, дев’ять артилерійських систем, одну РСЗВ, п’ять одиниць автомобілів та одну одиницю спецтехніки. Також було збито чотири безпілотники та два літаки. Про це 14 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 139 тис. 80 (+740) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 286 (+3) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 500 (+8) од,

артилерійських систем — 2 тис. 299 (+9) од,

РСЗВ — 466 (+1) од,

засоби ППО — 234 (+0) од,

літаків — 298 (+2) од,

гелікоптерів — 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2011 (+4),

крилаті ракети — 857 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 155 (+5) од,

спеціальна техніка — 218 (+1).

Нагадаємо, 13 лютого українські військові «приземлили» бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25 збройних сил росії.