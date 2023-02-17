Зеленський призначив очільника Чернігівської міської військової адміністрації

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Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»
Зеленський призначив очільника Чернігівської міської військової адміністраціїhttps://racurs.ua/ua/n180039-zelenskyy-pryznachyv-ochilnyka-chernigivskoyi-miskoyi-viyskovoyi-administraciyi.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, призначив Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.
Відповідне розпорядження № 19/2023-рп від 17 лютого 2023 року опубліковане на сайті президента.
Брижинський — полковник ЗСУ. Він брав участь у російсько-українській війні з 2014 року, у вересні 2022 року очолив відділ оперативного управління штабу командування Сухопутних військ.
Чернігівську міську військову адміністрацію Зеленський утворив 7 лютого.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Яворівський райсуд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Володимира Атрошенко права обіймати посаду. В апеляційному суді згодом відмовилися скасувати це рішення.
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