Зеленський призначив очільника Чернігівської міської військової адміністрації

Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n180039-zelenskyy-pryznachyv-ochilnyka-chernigivskoyi-miskoyi-viyskovoyi-administraciyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.

Відповідне розпорядження № 19/2023-рп від 17 лютого 2023 року опубліковане на сайті президента.

Брижинський — полковник ЗСУ. Він брав участь у російсько-українській війні з 2014 року, у вересні 2022 року очолив відділ оперативного управління штабу командування Сухопутних військ.

Чернігівську міську військову адміністрацію Зеленський утворив 7 лютого.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Яворівський райсуд Львівської області на рік позбавив мера Чернігова Володимира Атрошенко права обіймати посаду. В апеляційному суді згодом відмовилися скасувати це рішення.