путін, який пересів на бронепоїзд, тригерить пасажирів РЖД

https://racurs.ua/ua/n180074-putin-yakyy-peresiv-na-bronepoyizd-trygeryt-pasajyriv-rjd.html

Ракурс

Через спецпоїзд увечері 17 лютого зупинився рух на одній із найбільш завантажених гілок залізничного вузла столиці росії — Московсько-Тверській. Поїзди, що йдуть від Ленінградського вокзалу, зупинилися о 18.15 на ділянці від станції Моссільмаш на всіх шляхах.

На ділянці від Москви до Моссільмашу виник затор із поїздів, які довелося зупинити для пропуску спецскладу, пише moscowtimes.ru.

Рух відновився близько 18.50. У Московсько-Тверській приміській пасажирській компанії підтвердили, що поїзди на Ленінградському напрямку Жовтневої залізниці йшли із запізненнями. Причина — пропуск спецпоїзда.

Близький до Кремля політолог, у минулого «ідеолог» «Єдиної Росії» Сергій Марков зазначає, що путін нібито вирішив випробувати спецпоїзд для поїздки до своєї резиденції на Валдаї. Там він має завершити підготовку послання до Федеральних зборів, яке намічено на 21 лютого.

Транспортники, схоже, незадоволені тим, що бронепоїзд Путіна рве розклад і зливають інформацію про його рух, вважає Марков.

Про те, що путін активно користується бронепоїздом для поїздок усередині країни, писав центр «Досьє" із посиланням на людину з ближнього кола президента, а також на близьке до його адміністрації джерело.

Бронепоїзд зі спальнею та робочим кабінетом сконструювали ще у 2014—2015 рр., але він не викликав великого інтересу путіна до того моменту, як Кремль почав готуватися до вторгнення в Україну. Регулярно здійснювати поїздки бронепоїздом глава росії став у другій половині 2021 року, коли його армію почали стягувати до українських кордонів.

Бажання путіна користуватись бронепоїздом продиктоване інтересами таємності: пересування літака можна відстежити за допомогою численних відкритих інтернет-сервісів, а для поїздів аналогічного механізму немає.

Розклад РЖД доводиться коригувати спеціально під путіна, щоб склад йшов із максимальною швидкістю та без зупинок.