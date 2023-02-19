кадиров заявив про намір створити свою ПВК. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n180106-kadyrov-zayavyv-pro-namir-stvoryty-svou-pvk.html

Ракурс

Глава Чечні Рамзан Кадиров захотів створити свою приватну військову компанію.

Організувати та очолити ПВК воєнний злочинець хоче після завершення роботи на державній службі. Він упевнений, що такі формування необхідні для країни-агресора. Про це кадиров 19 лютого написав у Telegram.

Також у своєму дописі поплічник російського диктатора путіна заявив, що ПВК «Вагнера» начебто довело свою «ефективність» у військовому плані. Тому кадиров не скупився у компліментах ще одному воєнному злочинцю — так званому кухарю путіна євгену пригожину.

Як відомо, в російській федерації створювати приватні військові компанії. Приміром, крім ПВК «Вагнера», якою володіє євгеній пригожин, схоже угруповання також має міністр оборони росії сергій шойгу.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що ПВК «Вагнера» втратила в Україні з початку повномасштабного вторгнення понад 30 тис. найманців. Кількість втрат рахується вбитими та пораненими. З понад 30 тис. «вагнерівців» загинули близько 9 тис., а близько половини з цих 9 тис. були ліквідовані з середини грудня.