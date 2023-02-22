На Луганщині окупанти прискорюють та спрощують мобілізацію — Луганська ОВАhttps://racurs.ua/ua/n180197-na-luganschyni-okupanty-pryskoruut-ta-sproschuut-mobilizaciu-luganska-ova.htmlРакурс
На захопленій рашистами Луганщині місцеві окупаційні адміністрації отримали наказ командувача військ південного військового округу мо рф щодо прискорення мобілізаційних заходів.
Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Зокрема, місцевим колаборантам необхідно поставити на облік усіх чоловіків, провести їхній медогляд, забезпечити документами, — вказано в повідомленні.
В ОВА наголошують, що такі дії окупанти наказали робити за спрощеною процедурою, а термін відбору кандидатів скоротити до двох діб з моменту від мобілізації до відправки до військової частини.
Але багато хто з чоловіків про це навіть не дізнається, бо у західній частині окупованого регіону вже кілька діб відсутнє мобільне покриття. Зв’язок з’являється на шляху від Сєвєродонецька до Новоайдара. Із міст та сіл навколо Сєвєродонецька подзвонити наразі неможливо, — зазначають в ОВА.