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Ракурс
Російські загарбники прискорюють мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій, фото:

На Луганщині окупанти прискорюють та спрощують мобілізацію — Луганська ОВА

22 лют 2023, 10:21
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На захопленій рашистами Луганщині місцеві окупаційні адміністрації отримали наказ командувача військ південного військового округу мо рф щодо прискорення мобілізаційних заходів.





Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зокрема, місцевим колаборантам необхідно поставити на облік усіх чоловіків, провести їхній медогляд, забезпечити документами, — вказано в повідомленні.

В ОВА наголошують, що такі дії окупанти наказали робити за спрощеною процедурою, а термін відбору кандидатів скоротити до двох діб з моменту від мобілізації до відправки до військової частини.

Але багато хто з чоловіків про це навіть не дізнається, бо у західній частині окупованого регіону вже кілька діб відсутнє мобільне покриття. Зв’язок з’являється на шляху від Сєвєродонецька до Новоайдара. Із міст та сіл навколо Сєвєродонецька подзвонити наразі неможливо, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


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