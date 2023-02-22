Російські загарбники прискорюють мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій, фото:

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На захопленій рашистами Луганщині місцеві окупаційні адміністрації отримали наказ командувача військ південного військового округу мо рф щодо прискорення мобілізаційних заходів.

Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зокрема, місцевим колаборантам необхідно поставити на облік усіх чоловіків, провести їхній медогляд, забезпечити документами, — вказано в повідомленні.

В ОВА наголошують, що такі дії окупанти наказали робити за спрощеною процедурою, а термін відбору кандидатів скоротити до двох діб з моменту від мобілізації до відправки до військової частини.