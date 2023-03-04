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Ракурс
Україна розробляє механізм для репарацій. Фото: ОПУ

Подробиці механізму для репарацій розкрив Шмигаль

4 бер 2023, 21:19
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Компенсаційний механізм виплати репарацій, який буде базуватися на міжнародному договорі, розробляє Україна разом із державами-партнерами.





Цей механізм передбачає, зокрема, конфіскації російських активів. Ці кошти можна буде направити на відновлення України. Відповідну заяву 4 березня під час конференції United for Justice, яка відбувається у Львові, зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це повідомляється у його Telegram-каналі.

Глава Кабміну зазначив, що механізм міститиме низку елементів. Зокрема, це міжнародний реєстр збитків та створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків.

Також передбачається створити компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування та розробка механізму виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень.

Нагадаємо, 14 листопада Генеральна Асамблея ООН ухвалила проект резолюції про репарації — створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною росії проти України.

Джерело: Ракурс


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