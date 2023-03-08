Латвія передала Україні конфісковані у п’яних водіїв автомобілі

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У Латвії в п’яних водіїв конфісковують автомобілі
Латвія передала Україні конфісковані у п’яних водіїв автомобіліhttps://racurs.ua/ua/n180699-latviya-peredala-ukrayini-konfiskovani-u-p-yanyh-vodiyiv-avtomobili.htmlРакурс
Латвія передала Україні перші вісім конфіскованих у п’яних водіїв автомобілів.
Відповідне рішення вчора, 7 березня, ухвалив парламент країни, повідомляє видання Delfi.
Зазначається, що автомобілі будуть передані:
- армійським частинам Міноборони України;
- Вінницькій регіональній клінічній лікарні;
- територіальному медоб'єднанню Куп’янської ради.
Передача конфіскованих автівок Україні стала можливою завдяки змінам до законодавства, котрі нещодавно ухвалив парламент Латвії. Міністр фінансів Латвії Арвіл Ашераденс наголосив, що від ідеї до втілення пройшло трохи більше місяця.
До процесу активно підключилися Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та боротьби з корупцією, а депутати одноголосно підтримали поправки до закону щодо підтримки цивільного населення України, — наголошує видання.
Джерело: Delfi
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