Рашисти обстріляли парковку біля супермаркету в Херсоні, є жертви

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Ракурс

Херсон уранці 11 березня знову опинився під вогнем російської армії, є жертви.

На Миколаївському шосе у Херсоні, за попередніми даними, уламки ворожих боєприпасів вбили трьох людей, двоє - поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркету загинуло троє цивільних осіб.

Наразі кількість потерпілих уточнюється, обстріл міста продовжується. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Для херсонців щоденні обстріли вже стали прикметою часу. Росіяни зранку 9 березня вкотре обстріляли місто. Воєнні злочинці з боліт влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту.