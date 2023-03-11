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Ракурс
Рашисти обстріляли парковку біля супермаркету в Херсоні, є жертви

Рашисти обстріляли парковку біля супермаркету в Херсоні, є жертви (ФОТО)

11 бер 2023, 12:49
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Херсон уранці 11 березня знову опинився під вогнем російської армії, є жертви.





На Миколаївському шосе у Херсоні, за попередніми даними, уламки ворожих боєприпасів вбили трьох людей, двоє - поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Рашисти обстріляли парковку біля супермаркету в Херсоні, є жертви

За даними слідства, внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркету загинуло троє цивільних осіб.

Наразі кількість потерпілих уточнюється, обстріл міста продовжується. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Рашисти обстріляли парковку біля супермаркету в Херсоні, є жертви

Рашисти обстріляли парковку біля супермаркету в Херсоні, є жертви

Для херсонців щоденні обстріли вже стали прикметою часу. Росіяни зранку 9 березня вкотре обстріляли місто. Воєнні злочинці з боліт влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту.

Джерело: Ракурс


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