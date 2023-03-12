Офіцер побив ногами солдата-строковика у військовій частині на Житомирщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n180841-oficer-pobyv-soldata-u-viyskoviy-chastyni-na-jytomyrschyni-rozpochato-rozsliduvannya.html

Ракурс

Побиття українського військовослужбовця офіцером у Житомирській області викликало скандал.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому молодший лейтенант вдарив солдата у 190-му навчальному центрі в селищі Гуйва на Житомирщині. У кадр потрапив командир 2-го взводу роти охорони Віктор Вітусевич, який ногами бив солдата-строковика. Про це повідомило місцеве видання «Перший Житомирський», а відео вже завірусилося в мережі.

Згодом сам офіцер записав відео, натякаючи, що солдат вживав алкоголь. Доказів цьому наразі немає.

Командування 19-го навчального центру у Facebook подякувало громадянам за висвітлення інформації та наголосило, що фігуранта інциденту на час розслідування відсторонили. Справою займаються, зокрема, Державне бюро розслідувань, Служба Військового правопорядку, контррозвідка та інші компетентні відомства.

Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення, — наголосило командування.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як в ОРДЛО командир б'є та принижує мобілізованих, які відступили з позицій. Він також наказував своїм підлеглим стріляти у тих, хто не слухає наказів.

Джерело: «Перший Житомирський»