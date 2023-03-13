ЄС на півроку продовжив санкції проти росії. Фото: Українське радіо

https://racurs.ua/ua/n180865-ievrosouz-na-shist-misyaciv-prodovjyv-antyrosiyski-sankciyi-jurnalist.html

Ракурс

Європейські санкції проти російської федерації за війну проти України продовжено.

Відповідне рішення ухвалили в Європейському Союзі. Персональні обмеження, запроваджені проти майже 1 тис. 437 фізичних осіб та 205 юридичних осіб, продовжено на півроку. Санкції передбачають замороження активів та заборону в’їзду. Про це 13 березня повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

За його формацією, попри деякі спекуляції, зі списку нікого не виключили. Принаймні це не відбувалося зараз.

Нагадаємо, 24 лютого Європейський Союз запровадив десятий пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну. Президент Володимир Зеленський заявляв, що санкції спрямовані проти російської військової промисловості, пропаганди та фінансової системи.

А 7 березня ЄС запровадив санкції проти дев’яти громадян рф та трьох організацій за вчинення серйозних порушень прав людини та зловживань, зокрема сексуального й гендерного насильства в Україні.

Джерело: «Радіо Свобода»