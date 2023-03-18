Джо Байден прокоментував видачу ордера на арешт путіна. Фото:

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента рф володимира путіна.

За словами господаря Білого дому, таке рішення є виправданим, бо російський диктатор вчинив воєнні злочини в Україні. А рішення суду в Гаазі є «дуже сильною позицією». Слова Байдена цитує видання The New York Times.

Я думаю, що це виправдано. путін явно вчинив воєнні злочини, — зазначив він.

Байден також наголосив, що Сполучені Штати Америки не є членом Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт кремлівського диктатора володимира путіна, якого звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Агресора підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до росії.

Після видачі ордера путіна можуть арештувати у 123 країнах, які є учасницями Римського статуту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність.

Джерело: The New York Times