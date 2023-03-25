Ворог обстріляв пункт видачі гумдопомоги у Херсоні. Фото: ОПУ

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Херсон опинився під ворожими обстрілами у суботу, 25 березня.

Російська армія з артилерії вдарила по пункту видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу постраждали двоє осіб — 41-річна жінка та 25-річний чоловік. Їх з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Учора вночі армія рф атакувала «Пункт незламності» у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії — пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міська рада Херсона закликала місцевих мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів через постійні обстріли обласного центру воєнними злочинцями росії.

Нагадаємо, вночі 24 березня російська армія обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 місто Костянтинівку в Донецькій області. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша — поблизу нього. Внаслідок ворожої атаки загинули троє осіб.